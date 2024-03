Alla Continassa il focus, oltre al centrocampo, è quello che riguarda la fascia sinistra della prossima stagione. Alex Sandro, come è noto, non rinnoverà il contratto e tra i partenti c'è Iling Junior. Ecco perché nel mirino della Juventus per il mercato estivo c’è Reinildo dell’Atletico Madrid, esterno multitasking del Mozambico che oltre al laterale, sia nel 3-5-2 sia nella difesa a quattro, può fare anche il centrale nella difesa a tre. Una buona soluzione nel caso in cui la prossima stagione si decida di passare al 4-3-3 come modulo iniziale.