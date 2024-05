Una convinzione chiara e una risposta che è tutta ambizione. Thiago Motta è pronto per la Juventus, per firmare il contratto e iniziare un'avventura tutta nuova, che possa essere soddisfacente almeno quando quella vissuta a Bologna. L'italo brasiliano è convinto che si sia ormai alzata l’alba di una nuova stagione calcistica che vedrà come protagonisti in panchina gli ex calciatori di alto livello, gente che sta prendendo il posto della vecchia generazione, per la maggior parte partita da Barcellona, sottolinea Tuttosport. E lui si sente pronto, carico e ambizioso.