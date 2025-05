Juventus, il retroscena sull'esultanza di un attaccante

2025 Getty Images

Le parole di Diegoa ilBiancoNero:È nata con il mio migliore amico, Christian Mancino, quando giocavamo insieme a Borgaro. Lui ha iniziato a farla e quindi essendo migliori amici la replico anche per lui: ogni volta che esulto penso a lui che ora gioca lontano (Monopoli U19, ndr).Sicuramente continuare con questa maglia e cercare di andare in Under 23 nella prossima stagione, oltre a dare il massimo e aiutare la squadra di cui farò parte.

Il mio sogno più grande è quello di vincere un Mondiale con l’Italia: ancora non ci sono mai stato ma spero che piano piano arrivi anche questo traguardo.