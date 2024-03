Le parole di Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, a TvPlay:"Cosa possiamo aspettarci dalla Juventus nei prossimi anni? La famiglia Agnelli è sempre stata coinvolta, anche quando non ricopriva un ruolo di presidenza. Pertanto, prevedo che un membro della famiglia sarà sempre presente durante il processo di ricostruzione. Dobbiamo sistemare le nostre finanze mantenendo una posizione d'élite nel calcio europeo, per poi tornare a vincere il prima possibile in Serie A. Il prossimo mercato estivo dei trasferimenti sarà di basso profilo, ma questo non significa che porteremo un solo giocatore, come è successo in questa stagione. Tuttavia, mi aspetto che la Juventus torni ad essere competitiva nel breve termine."