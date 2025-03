Juventus, il retroscena sul discorso di Thiago Motta

Getty Images

Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta, laè tornata ad allenarsi alla Continassa con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente e preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina. Il giorno di riposo è stato utile per smaltire la delusione e analizzare a mente fredda quella che, secondo molti, è stata la peggior prestazione della stagione.Come riportato da Gazzetta.it,ha parlato alla squadra prima dell’allenamento, soffermandosi sugli errori commessi contro l’Atalanta. Il tecnico ha riconosciuto la netta superiorità degli avversari e ha chiesto una reazione immediata, sottolineando l’importanza di ritrovare intensità e spirito di squadra. Per Motta, la chiave per uscire da questo momento difficile passa attraverso il senso di responsabilità collettiva e una maggiore unità di intenti.

L’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma la Juventus vuole anche ridurre il distacco dalle squadre di vertice e chiudere la stagione nel migliore dei modi. La sfida contro la Fiorentina rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per testare la capacità della squadra di reagire e tornare a esprimere il gioco richiesto dal proprio allenatore.