Juventus, il retroscena su Vlahovic: 'ha comunicato la decisione ai compagni'

MOHAMED TAGELDIN

Juventus-Vlahovic, la volontà del giocatore

continua a far parlare di sé, e non tanto per quanto succede in campo, dove comunque, fa sempre discutere ogni volta che viene schierato e non convince, anche quando segna, come fatto contro il. Un goal arrivato quando la partita era già chiusa e che non cancella gli errori precedenti e in generale non sposta minimamente il pensiero del club e quello sempre più "unito" dei tifosi. Quest'ultimi che non avrebbero neanche gradito il messaggio nel giorno dopo la disfatta. Come è noto,la cui permanenza sta frenando in modo netto il mercato in entrata e soprattutto il colpo in attacco. Negli ultimi giorni sta avanzando anche l'ipotesi che Vlahovic decida di rimanere a Torino in scadenza di contratto, scenario che ovviamente Damien Comolli vuole evitare. Il club bianconero però non può avere il pieno controllo della situazione; tutto passa dal giocatore e da come vedrà il suo futuro da qui ai prossimi 12 mesi.

A proposito del pensiero di Vlahovic, c'è un retroscena raccontato dal Corriere della Sera, secondo cui Dusan, in Florida, dove si trova attualmente la Juventus,Che è poi, si legge, è la rotta tracciata da tempo dal suo procuratore, andando cioè a scadenza, fino al giugno 2026. Ulteriori conferme sul fatto che l'ex Fiorentina sta concretamente valutando questo scenario arrivano dalla Gazzetta, che racconta come oltre ad aver espresso questa volontà ai giocatori,