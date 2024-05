Sono ore cruciali in casaper la pianificazione della prossima stagione. Entro le prossime 24 ore,incontrerà il presidente del, Joey, per informarlo di aver accettato l'offerta della Vecchia Signora: un contratto triennale del valore di circa 5 milioni di euro a stagione. In realtà, l'accordo era già stato raggiunto ad aprile, come riporta calciomercato.com, ma solo ora si sta procedendo con le ultime formalità che porteranno alla firma dei contratti e all'annuncio ufficiale. Questo incontro segna un passaggio fondamentale per la Juventus, che sta lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.