Le parole di Luca, sindaco di Agliana, città natale di Cristiano, a ilBianconero.com.“La famiglia è da sempre della Juventus. Contro coloro che dicevano fosse diventato bianconero solo per motivi lavorativi. Non è assolutamente un discorso di circostanza. Il padre purtroppo non c’è più ma è sempre stato un grandissimo tifoso della Juventus: ha sempre organizzato le trasferte per andare allo stadio e addirittura se non sbaglio aveva lo Juventus Club qui ad Agliana. Il padre purtroppo non l’ho conosciuto, sono in buoni rapporti con la madre, che è stata un’insegnante qui. La sorella anche è una mia grande amica”.