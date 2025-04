Juventus, il retroscena su Darwin Nunez

AFP via Getty Images

Darwin Nuñez è destinato a essere uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo. La sua situazione al Liverpool è ormai critica: l'uruguaiano ha pubblicato e poi cancellato un messaggio polemico sui social, lamentandosi dello scarso impiego da parte del club. Da gennaio ad oggi, il centravanti ha collezionato solo una presenza da titolare in Premier League e nessun minuto nelle ultime due partite. I suoi numeri stagionali sono deludenti: appena 7 reti in 42 presenze complessive, il bottino più basso da quando veste la maglia dei Reds.Nonostante l’enorme investimento di 75 milioni di euro più bonus nel 2022 e un contratto fino al 2028, la separazione tra Nuñez e il Liverpool sembra sempre più vicina. Anche il presunto retroscena di natura economica — una clausola legata a bonus presenze che coinvolgerebbe il Benfica — è stato smentito dal club, che attribuisce la gestione del giocatore esclusivamente al rendimento poco convincente.

In questo contesto, torna d’attualità il nome della Juventus. Il club bianconero, che già in passato aveva seguito l’attaccante ai tempi dell'Almeria e del Benfica, potrebbe tornare alla carica, soprattutto se si presentasse l’opportunità di un'operazione a condizioni vantaggiose. Con un ingaggio di circa 4,5 milioni netti a stagione, Nuñez sarebbe un investimento pesante ma non proibitivo, soprattutto se il Liverpool decidesse di aprire a formule più flessibili come il prestito con diritto di riscatto.Complicato immaginare un'operazione di questo tipo, come sottolinea calciomercato.com, ma la Juve resta alla finestra: Darwin Nuñez potrebbe rappresentare un'occasione importante per rinforzare l’attacco, in un mercato dove i bomber di qualità scarseggiano.