Juventus, il retroscena post Manchester City: 'Kalulu tra i più tristi' e Tudor...

un' ora fa



La Juventus deve superare la disfatta contro il Manchester City perché tra pochi giorni affronterà il Real Madrid in una partita da dentro o fuori. Per questo Tudor nelle ultime 48 ore è stato ancora più psicologo del solito per eliminare sul nascere le possibili scorie del 5-2 subito contro il City. Un risultato sì pesante, però di fatto indolore: la Juventus aveva staccato il biglietto per gli ottavi prima di scendere in campo.



Tudor ha cercato di allontanare la negatività da tutti e in particolare, riferisce la Gazzetta dello Sport, da Pierre Kalulu, uno dei più tristi a causa del goffo autogol che ha spianato la strada alla squadra di Guardiola. Alle parole seguiranno i fatti: il francese verrà confermato nel terzetto arretrato davanti a Michele Di Gregorio insieme a Lloyd Kelly e probabilmente Federico Gatti.