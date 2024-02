In un'intervista rilasciata a Il Calcio Sudamericano, l'ex Juveha raccontato un retroscena su"In Italia mi ricordo benissimo, ero ai tempi della Juventus. Avevamo vinto questa partita in trasferta, per 2-0, ma l'attenzione l'aveva presa Pogba. Pogba era un po' diverso dagli altri, no? Aveva queste cuffie enormi, ascoltava questa canzone e si sentiva da 40 metri. Tutto lo spogliatoio ballava, sentiva e guardava Paul.Il giorno dopo Allegri gli ha detto: 'Paul, guarda che ti faccio una multa... Duemila? No, ventimila euro di multa!'. Paul chiese il perché, Allegri gli rispose: 'Hai disturbato tutti i tuoi compagni con questa musica'. Paul segnò un gol bellissimo e poi prese una multa da ventimila euro".