Contro la Fiorentina è atteso l'ennesimo sold out stagionale per la Juventus. Tecnico, calciatori e ambiente, nasce un patto di ferro in casa Juventus per un grande finale di stagione. Lontano dagli #AllegriOut dei social, sono tutti con Max: allo stadio applausi, striscioni e cori. Qualche fischio arriva alla squadra, ma il sostegno dei tifosi non manca mai, scrive il Corriere dello Sport. Il tifo più caldo ha sempre supportato Allegri, anche nei momenti più difficili, come quello vissuto da fine gennaio ad ora.