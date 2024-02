Ieri sera, come riporta Gazzetta, una tavolata di dirigenti della, tra cui, si è riunita per una cena in un locale del centro di Torino. Questo gesto, oltre a rappresentare un momento di convivialità, è stato interpretato come un'opportunità per rafforzare ulteriormente il legame di squadra dopo la chiusura del mercato e la recente sconfitta contro l’Inter. La presenza di tanti dirigenti collaboratori bianconeri sottolinea l'importanza dell'unità e della coesione nell'affrontare le sfide rimanenti della stagione, dimostrando la determinazione del club a concludere al meglio la stagione.