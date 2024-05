Le parole di Dusana Juventus Creator Lab sulla finale di Coppa Italia.COPPA ITALIA - “Vedendo i ragazzi, vedendo i compagni, l’ambiente dopo la partita contro la Salernitana ero convinto che alla fine avremmo vinto. Non per sottovalutare nessuno, ma avevo visto la squadra, avevo visto la convinzione, l’attenzione e tutto quello che facevamo. Giocare una finale contro la Juventus non è facile per nessuno. Loro sono partiti come favoriti e non credo fossero abituati a queste pressioni. Si diceva che l’Atalanta avrebbe vinto sicuramente e che non avremmo avuto chance, ma alla fine abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. L’Atalanta è fortissima e lo sta dimostrando, siamo riusciti a vincere una partita davvero difficile”.