A diversi giorni di distanza emergono alcuni retroscena sul mercato invernale, in particolare quelli legati a un colpo solo sfiorato dalla Juventus. Come riporta Tuttomercatoweb.com, ecco alcuni dettagli sull'offerta presentata dalla Juve alla Fiorentina per Giacomodurante la scorsa sessione, in particolare è emersa la cifra offerta ai viola per il centrocampista: 3 milioni. Una proposta rispedita direttamente al mittente.