Dal sito ufficialeil report dell'allenamento odierno tra le mura della Continassa:- "La Juventus è tornata in campo per cominciare a preparare la sfida di domenica 7 aprile 2024, in programma all’Allianz Stadium alle ore 20:45, contro la Fiorentina valida per la 31ª giornata di Serie A.Questa mattina la squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center dopo la vittoria di martedì sera contro la Lazio nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Al JTC focus su esercitazioni per la fase difensiva, di disposizione della squadra e possesso palla schierato prima della partitina finale. Per l’allenamento di domani l’appuntamento è fissato al mattino".