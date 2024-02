Dal sito ufficiale Juventus:Prosegue il lavoro sul campo della Juventus in vista della sfida di domenica 25 febbraio 2024 alle ore 12:30, all'Allianz Stadium, contro il Frosinone – match valido per la 26ª giornata di campionato –. Un'occasione speciale, quella di questa mattina, per ritrovare anche i tifosi al JTC presenti sugli spalti per assistere alla sessione di allenamento.Una sessione che ha visto i bianconeri concentrarsi su esercitazioni con combinazioni d'attacco e conclusioni, prima di chiudere la mattinata di lavoro con una partitella.Per domani l'appuntamento è fissato nuovamente al mattino.