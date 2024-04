DaLa Juventus è tornata in campo nel clima uggioso di Torino per cominciare a preparare il derby della Mole di sabato 13 aprile 2024, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18:00, contro il Torino valido per la 32ª giornata di Serie A.Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center dopo la vittoria contro la Fiorentina della serata di domenica decisa dalla rete di Gatti. Al JTC sessione di possesso palla con esercitazioni di combinazione per la conclusione prima di chiudere la seduta con una partitella finale.Per la giornata di domani l’allenamento è fissato al mattino.