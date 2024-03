DaA poche ore dal match pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta all’Allianz Stadium, la Juventus è tornata in campo a lavorare alla Continassa in mattinata.Una sessione iniziata con una parte di scarico per i ragazzi scesi in campo ieri pomeriggio nella gara di campionato, mentre gli altri hanno preso parte a una partitella di 45 minuti in cui i giocatori della prima squadra hanno sfidato un gruppo composto da giocatori della Juventus Next Gen e dell’Under 19 che non sono partiti titolari nelle sfide del weekend appena trascorso - pareggiate rispettivamente per 1-1 contro il Pontedera e per 2-2 contro l’Inter Primavera.Alla fine è terminata in parità anche la partitella d’allenamento: 1-1, con gol realizzati da Dusan Vlahovic da una parte e da Samuel Mbangula Tshifunda dall’altra.Domani riposo per tutto il gruppo, con la prima squadra che tornerà ad allenarsi mercoledì mattina al JTC per preparare la sfida contro il Genoa di domenica 17 marzo alle ore 12.30 in programma all’Allianz Stadium.