DaContinua la preparazione in vista della partita di Cagliari: venerdì sera alle 20.45 ci sono punti da portare a casa, per continuare il cammino verso l’obiettivo Champions e proseguire il buon periodo iniziato in Coppa Italia contro la Lazio.Nella mattina di martedì il gruppo si è dunque ritrovato al Training Center, lavorando su possessi schierati, concentrandosi su situazioni di gioco per fasi, offensiva e difensiva e chiudendo con la consueta partitella.Domani nuovamente in campo in mattinata.