DaLa Juventus è tornata in campo dopo la trasferta di Napoli per iniziare a preparare il match di domenica 10 marzo 2024, in programma all'Allianz Stadium alle ore 18:00 contro l'Atalanta.Gara, quella contro gli orobici, valida per la 28ª giornata di Serie A e prima di due sfide casalinghe consecutive che vedranno, poi, i bianconeri impegnati anche contro il Genoa, sempre a Torino, domenica 17 marzo.Venendo all'allenamento odierno, la squadra si è focalizzata su esercitazioni dedicate al possesso palla, su combinazioni per lo sviluppo del gioco e sulla fase di possesso palla schierati.Per domani l'appuntamento è fissato al mattino.