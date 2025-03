Juventus, il report dell'allenamento: su cosa si è concentrato Thiago Motta

AFP via Getty Images

Juventus, il report dell'allenamento

Il lavoro di Thiago Motta in allenamento

Nonostante i tanti giocatori che hanno lasciato Torino per andare in Nazionale, proseguono gli allenamenti alla Continassa per i calciatori che invece non sono stati convocati. Anche oggi la squadra si è ritrovata al centro d'allenamento dellaper la classica seduta mattutina. Allenamenti che proseguiranno anche domani e venerdì prima di due giorni di riposo cheha concesso nel week end. Ecco su cosa ha lavorato il tecnico.La Juventus ha comunicato il lavoro svolto dalla squadra sul proprio sito: "Prosegue il lavoro di preparazione della Juventus, con parte del gruppo convocato dalle varie nazionali e gli altri giocatori in campo con lo staff bianconero: la prossima gara da affrontare in calendario è quella di sabato 29 marzo alle ore 18:00 contro il Genoa all’Allianz Stadium; match valido per la 30^ giornata di Serie A."La Prima Squadra maschile bianconera, impegnata in mattinata al JTC, si è concentrata sul lavoro atletico con palla finalizzato a possesso e conclusioni", si legge nel report del club bianconero.Domani altra giornata in campo per la Juventus: appuntamento alla Continassa per l’allenamento mattutino".