DaMartedì mattina in campo per i bianconeri, che continuano la preparazione in vista del ritorno del campionato, sabato alle 18 a Empoli.La squadra oggi si è ritrovata in campo per un’altra intensa sessione: dopo il consueto riscaldamento, si è lavorato a lungo sulla forza, per poi concentrarsi su esercitazioni uno contro uno e tre contro tre.Domani, ovviamente, di nuovo in campo, sempre al mattino.