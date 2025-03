Juventus, il report dell'allenamento: le ultime dalla Continassa

Il report dell'allenamento

Il report della Juventus sull'allenamento svolto oggi, giovedì 6 marzo, alla Continassa. Di seguito, dal sito ufficiale del club bianconero, il recap della giornata:"Giornata di lavoro alla Continassa per la Prima Squadra Maschile bianconera, focalizzata sulla prossima gara in calendario - la partita di campionato contro l’Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium e valida per la 28^ giornata di Serie A.Dopo il consueto riscaldamento iniziale, il gruppo si è concentrato soprattutto sul possesso palla, concludendo poi il lavoro in campo con una partitella.

Domani prevista in mattinata una nuova sessione d’allenamento allo Juventus Training Center".