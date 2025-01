Juventus, il report dell'allenamento: 'Il primo giorno di Alberto Costa'

DaLa Juve è scesa in campo, dopo un giorno di pausa post Bergamo, per preparare l’importante match di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium: alle 18 arriva il Milan.Oggi è stato anche il primo giorno al lavoro di Alberto Costa: il gruppo si è focalizzato, dopo il riscaldamento, su tecnica, possesso e lavoro atletico con palla.Domani è giornata di vigilia: Mister Thiago Motta incontra i giornalisti all’Allianz Stadium alle 13.30 per la consueta conferenza stampa della vigilia.