DaLa Juventus, dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, prosegue il suo lavoro sul campo in vista del match di domenica 22 dicembre 2024 contro il Monza, programmato per le 20:45 e valido per la diciassettesima giornata di Serie A.La squadra si è allenata nella mattinata di oggi – venerdì 20 dicembre – al Training Center, a due giorni dalla sfida contro la formazione brianzola. La sessione odierna, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, è stata dedicata alla tattica prima di essere conclusa da una partitella.Domani sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: alle ore 12:00 Thiago Motta incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare l'ultima sfida prima di Natale, successivamente il gruppo si allenerà prima della partenza per Monza.