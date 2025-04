Juventus, il report dell'allenamento e il programma della giornata di sabato

AFP via Getty Images

Il programma della Juventus per sabato 19 aprile

"Mattinata in campo per laa tre giorni dalla trasferta del "Tardini" contro il Parma, valida per la 33^ giornata di Serie A e in programma lunedì 21 aprile 2025 alle ore 20.45. Oggi – venerdì 18 – la squadra si è ritrovata davanti ai tanti tifosi juventini che – tramite invito – hanno avuto l'opportunità di assistere all'allenamento sugli spalti del Training Center . Al termine della seduta c'è stato tempo anche per scattare qualche foto e per una sessione di autografi con i giocatori".

Quando parla Tudor

È quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus poche ore dopo l'allenamento di questa mattina alla Continassa, che per alcuni tifosi bianconeri è stato appunto l'occasione per osservare dal vivo i propri beniamini e caricarli in vista della trasferta del lunedì di Pasquetta in Emilia Romagna, dalla quale dovranno tornare con i tre punti per continuare al meglio la corsa verso la prossima Champions League.Successivamente, alle ore 14.00, Igor Tudor incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium per presentare la sfida contro gli emiliani. Come sempre, la conferenza stampa sarà visibile in diretta streaming in forma gratuita per tutti, previa registrazione, su Juventus.com.