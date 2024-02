DaSessione d’allenamento al JTC in questo mercoledì di lavoro in vista della prossima sfida di campionato che vedrà impegnata la Juventus all’Allianz Stadium contro l’Udinese nella partita che chiude la 24^ giornata di Serie A - in programma lunedì 12 febbraio alle ore 20.45. Giornata in cui i ragazzi di mister Allegri - al pomeriggio - si sono concentrati soprattutto su esercitazioni di possesso palla schierato, a cui ha fatto seguito la consueta partitina finale.Domani si torna in campo a lavoro al JTC, con la prima squadra maschile impegnata in un allenamento congiunto con il Chisola - club che milita attualmente in Serie D. Appuntamento in sala stampa all’Allianz Stadium fissato invece per le ore 15:00, quando ci sarà la conferenza di presentazione del nuovo acquisto Carlos Alcaraz.