Juventus, il report dell'allenamento alla Continassa

Il report dell'allenamento

Lasi è allenata nella mattinata di sabato 17 maggio alla vigilia di. Sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha pubblicato il report della seduta odierna.Mattinata in campo per la Juventus alla vigilia della sfida contro l'Udinese, in programma domani – domenica 18 maggio 2025 – alle ore 20:45. La sfida contro i friulani sarà valida per la trentasettesima giornata di Serie A e coinciderà con l'ultima gara casalinga della stagione per i bianconeri.

Allenamento di rifinitura, dunque, oggi per la squadra di Igor Tudor per ultimare la preparazione in vista del penultimo appuntamento di questa annata in campionato.