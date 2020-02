La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno alla Continassa, in vista dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione di mercoledì 26 febbraio



“Antivigilia di Champions League: la Juve si è ritrovata nella mattinata di oggi al JTC, con focus sugli ottavi di finale di mercoledì contro il Lione.



Nella sessione odierna, la squadra si è concentrata sulla preparazione della sfida di UCL, con consueta partitella per chi non è sceso in campo a Ferrara.



Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo”.