Mancano due giorni al ritorno in campo della Juventus in Serie A, domenica all’ora di pranzo contro il Frosinone all’Allianz Stadium.In vista del “Lunch Game” delle 12.30 i bianconeri sono scesi in campo nella mattinata del 23 febbraio alla Continassa, focalizzando l’attenzione sullo sviluppo manovra sotto pressione e poi sulle palle inattive.Il report dal sito ufficiale della Juventus.