Massimiliano Allegri, nelle parole post Torino-Juventus, si è soffermato anche su un'occasione sprecata dai bianconeri nel secondo tempo: " Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni, ma nel secondo tempo quella clamorosa è quando tira Yildiz e Vlahovic si sfila via. Bastava corresse sul secondo palo. La squadra ha fatto una buona partita con un buon Torino. E’ difficile fare 10-12 occasioni in una partita, il Torino è la quarta difesa. I ragazzi sono dispiaciuti, ma devono essere sereni perchè è la terza gara di fila dove non prendiamo gol e andiamo avanti".