Le squalifiche dihanno rappresentato un evidente impoverimento tecnico per la Juventus.Tuttavia,ha riflettuto in modo ponderato su come affrontare questa situazione: se fosse stato possibile acquistare una mezzala già pronta, in grado di contribuire con 4-5 gol e di rappresentare un investimento per il futuro (come il profilo di, o in alternativa), allora avrebbe accolto favorevolmente tale opzione.Tuttavia, se si trattava di ingaggiare un centrocampista proveniente da altre squadre, non familiare con la lingua e necessitante di tempo per integrarsi, che avrebbe potuto togliere spazio ai giovani della squadra e che sarebbe tornato altrove a giugno, allora sarebbe stato preferibile non intervenire.Inoltre, per colmare almeno in parte il "buco" a centrocampo,è emerso come una soluzione inaspettata ma convincente, tanto da essere considerato pienamente all'altezza per completare il gruppo, assumendo il ruolo diCome opzioni per le mezze ali, possono essere impiegati anche. In caso di necessità estrema, persino Danilo potrebbe essere schierato come centrocampista. Inoltre, la Juventus può sempre fare affidamento sui giovani dell'under 23, come dimostrato dal fatto che asono stati concessi già tre spezzoni di gioco. Lo scrive Repubblica.