La domanda è necessaria e il tema più che aperto. E lo sarà anche nelle prossime settimane: sì, perché la Juventus e il suo numero 7 sono ancora alle prese con le prime chiamate per il nuovo contratto, visto che quello in atto scade nell'estate del 2025. Il club bianconero non ha nessuna intenzione di portarlo a scadenza e il giocatore vuole avere chiaro il piano per il suo futuro a Torino: Centralità, ruolo, progetto e soldi, in ballo c'è un po' tutto.Chiesa sa di poter essere e vuole essere al centro del progetto tecnico della Juventus, ma i discorsi sono ancora al principio. E la sensazione è che il progetto possa incidere per un'alta percentuale: perciò anche il tema allenatore inciderà e non poco. Chiesa di recente, causa infortuni e recupero, ha perso la sua titolarità a beneficio di Kenan Yildiz, su cui la Juve punta tanto. Con il 3-5-2 attuale, nonostante il prossimo anno una qualificazione in Champions significherebbe più partite, solo uno dei due potrebbe prendersi una maglia dal 1'. Allegri resterà? E se sì, cambierà modulo? Il ruolo da esterno d'attacco in un tridente è quello che più gli si addice e in cui potrà risultare sempre più decisivo. Con questo spazio di idee, il ragionamento potrebbe essere diverso, sia per lui che per la Juve. Ed ecco perché il futuro (o i pensieri) di Allegri potrà incidere molto. Infine, Giuntoli e il suo agenteChiesa vorrebbe sì qualcosa in più, ma questo aspetto non sembra essere quello più centrale, visto il suo gradimento per spogliatoio e città.