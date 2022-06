Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto il punto sui suoi nazionali. Ecco quanto si legge: "Ieri in campo molti azzurri bianconeri a festeggiare l'ultima in Nazionale di Capitan Chiellini: un match a Londra, contro l'Argentina, denominato la 'Finalissima', che la nazionale sudamericana ha vinto con un netto 3-0 (firmato Martinez, Di Maria e Dybala). Chiello ha fatto coppia difensiva con Bonucci, in campo durante il match Bernardeschi e Locatelli. al di là del risultato, quello che davvero conta di questo match è la festa per Giorgio (che vi raccontiamo qui con una Black and White Story speciale).



GLI ALTRI - "È iniziata ieri anche la Nations League, con la Polonia (non ha giocato Szczesny) che ha superato 2-1 il Galles. Oggi il programma prevede in campo la Svizzera di Zakaria, contro la Repubblica Ceca e la Spagna di Morata nel derby iberico contro il Portogallo (nella Serbia, sempre in campo oggi, non c'è Vlahovic). L'Olanda e la Francia sono attese domani, l'Italia sabato".