Juventus, il PSV non è lo stesso di settembre: cosa è cambiato

Come è cambiato il PSV Eindhoven

Il, sorteggiato come avversario dellaper i Playoff di, è cambiato molto rispetto a settembre, quando ha perso all'Allianz Stadium al primo turno della competizione europea. Gli olandesi, che sono cresciuti molto dal punto di vista della personalità e ora guidano la classifica di Eredivisie, hanno messo a segno tre cessioni, tra cui quella dell'ex Napoli Hirving Lozano, e hanno ritoccato più volte il modulo (in settimana, per esempio, il 4-2-3-1 è stato convertito in un 4-4-2 per affrontare il Liverpool).

In mediana c'è l’ex bolognese - di Thiago Motta -, in attacco il mix è tra l’esperienza di Luuk De Jong e la freschezza di Ricardo Pepi, statunitense con passaporto messicano. Johan Bakayoko, sgusciante sulla destra, ormai da tempo è destinato a grandi palcoscenici, forse già in estate. Da tenere d’occhio anche il trequartista Malik Tillman, al momento fermo per infortunio. E poi c'è l'ex Inter, arrivato a settembre e dunque non iscritto nella lista UEFA per la prima fase.