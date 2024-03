Il giocatore più vicino a rinnovare il proprio contratto con lasembra essere, dopo un incontro positivo della scorsa settimana con il suo procuratore,. Se tutto procederà come previsto, il difensore firmerà un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2027, accettando uno stipendio inferiore rispetto ai attuali 3,5 milioni di euro netti. Con Rugani, sembra che siamo quasi arrivati al traguardo del rinnovo.Il rinnovo di Rugani rappresenta un passo significativo per la Juventus, mostrando l'impegno del giocatore verso il club e una volontà di adattarsi alle esigenze finanziarie della squadra. Con il suo imminente prolungamento contrattuale, Rugani potrà continuare a contribuire al progetto della Juventus per i prossimi anni, offrendo la sua esperienza e la sua qualità difensiva. La decisione di accettare uno stipendio inferiore può essere vista come un segno di fiducia reciproca tra il giocatore e la società, dimostrando un impegno comune verso gli obiettivi sportivi e finanziari della Juventus.