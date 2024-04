Il cambio di agente non sempre implica un cambio di squadra, ma a volte le cose finiscono proprio così. Vedremo se questa sarà la situazione per due giocatori che la Juventus segue con interesse in vista del futuro mercato estivo. Il primo è il portiere italiano dell'Atalanta, Marco(classe 2000), che ha recentemente cambiato il suo agente storico Augusto Carpeggiani per unirsi alla scuderia di Alessandro Lucci. I dirigenti della Juventus lo considerano come una potenziale opzione per il futuro dopo, che ha compiuto 34 anni la scorsa settimana e ha un contratto fino al 2025. Allo stesso modo, la Juventus tiene d'occhio Michele Di Gregorio, portiere del Monza, per la stessa posizione.