Juventus, il programma dell'estate: ci sarà il ritiro in Germania?

AFP via Getty Images

Il programma dell'estate della Juventus

Il programma sarà sostanzialmente lo stesso di un anno fa, quando ladava il via con entusiasmo e tante belle speranze all'era targata Thiago Motta: il riferimento è al ritiro in Germania, nel blindatissimo quartier generale di Adidas a, dove la squadra bianconera è attesa - come riportato da Tuttosport - nei primi giorni di agosto per tutto il lavoro in vista della prossima stagione, dopo che nel frattempo si sarà lasciata alle spalle anche l'avventura del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Non mancherà il bagno di folla, grazie anche ai numerosi tifosi bianconeri che vivono da quelle parti. Al rientro a Torino, poi, sarà già quasi tempo di campionato: la Serie A 2025-2026 inizierà domenica 24 agosto, con i primi anticipi previsti per sabato 23. E la Juventus vorrà arrivarci nel migliore dei modi, con la giusta carica di energia e, possibilmente, con la rosa al completo grazie agli innesti che arriveranno dal mercato.