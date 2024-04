Tutto su Kenan Yildiz. Come da programma la Juventus ha blindato il ragazzo ingaggiato dal Bayern a parametro zero e ormai s’aspetta soltanto l’ufficialità della fumata bianca (fino al 2028, stipendio intorno al milione lordo più bonus). Kenan è già il presente della Juventus, ma è destinato a rappresentare soprattutto il futuro, così la Juventus lo ha difeso dagli attacchi di Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund su tutti, che lo avrebbero voluto. E non solo. Come scrive la Gazzetta,Promessa che diventerà realtà una volta che si concretizzerà il divorzio con Paul Pogba, attualmente squalificato 4 anni per doping ma in attesa del ricorso al Tas di Losanna.