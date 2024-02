Juve, il 'problema' della panchina

Non è un'attenuante, non può esserlo se l'avversaria è l'Udinese. Ma è, soprattutto nel medio-lungo termine di una stagione che laaveva condotto - fino alla più recente flessione - con un ritmo ben superiore alle speranze e alle più rosee aspettative, considerando anche i non rari infortuni che hanno colpito vari pilastri della rosa.. Che ieri sera, all'Allianz Stadium, ha mostrato tutti i suoi limiti, quelli legati innanzitutto alla giovane età dei suoi componenti e dunque alla loro scarsa esperienza.per la porta (il secondo "pescato" dalla Seconda squadra in assenza di Perin); soloe il nuovo arrivatoper la difesa;(a cui è stato preferito Weah, scelta che non ha pagato),, la new entrye il classe 2005per il centrocampo; la stellinae l'ultima ideaper la fase offensiva. La"al potere", in poche parole. Un concentrato di freschezza ed energia pura, almeno sulla carta, con il controcanto di una scarsa - se non nulla, in più casi - conoscenza dei campi della Serie A, che inevitabilmente avrà finito per creare più di una ruga sulla fronte già corrucciata di MassimilianoGià, perché sono lontani i tempi in cui il livornese, voltando le spalle per un istante al terreno di gioco, poteva trovarsi di fronte gente del calibro di Sami, Blaisee Miralem, che. Ma la situazione è questa, perché nemmeno il mercato di gennaio ha cambiato la sostanza delle cose. E allora non resta che prenderne atto e sfruttare il buono che c'è. Che risponde per esempio al nome di Kenan Yildiz, che in quella panchina non dovrebbe nemmeno più starci.