Juventus, il primo obiettivo di Tudor per la prossima stagione

La Juventus si ritroverà il 24 luglio per iniziare la preparazione estiva, ad un mese esatto dalla prima giornata di campionato. Ci sarà meno tempo per i bianconeri rispetto al solito visto che hanno terminato la stagione diverse settimane dopo le altre squadre a causa del Mondiale per Club. Secondo il Corriere dello Sport, Igor Tudor ha già in mente quale sia il primo obiettivo.Il primo obiettivo per Igor Tudor alla ripresa della preparazione in vista della nuova stagione sarà il recupero di Teun Koopmeiners. Così scrive il quotidiano che aggiunge come, al 24 luglio Tudor effettuerà un lavoro di recupero fisico per averlo al top per l’inizio del campionato e gli confermerà la fiducia che gli ha sempre garantito.

Koopmeiners non è tra i giocatori in uscita nonostante la deludente stagione e avrà un'altra chance quindi a Torino per dimostrare di valere la spesa da 60 milioni effettuata un anno fa.