Juventus, il primo allenamento negli Stati Uniti: si rivede anche Yildiz VIDEO

Primo allenamento Juventus negli Stati Uniti: il video

La Juventus dopo il lungo viaggio da Torino a Washington, a cui si aggiunge quello per arrivare in West Virginia, dove c'è il centro di allenamento in cui starà la squadra nei primi giorni, inizia anche in campo la sua avventura al Mondiale per Club. I bianconeri infatti, che avevano saltato già il precedente allenamento per questioni di organizzazione, è scesa in campo per la prima sessione a pochi giorni dall'esordio contro l'Al-Ain.La Juventus ha pubblicato sui social le prime immagini dei giocatori che si avviavano ad entrare in campo per iniziare l'allenamento. Nel video mostrato dal club si vedono Kenan Yildiz, Filip Kostic, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Vasilije Adzic, Samuel Mbangula, Jonas Rouhi e Pierre Kalulu. Di seguito il VIDEO.