Lasi prepara ad affrontare una nuova sfida sotto la guida di, che ha diretto oggi la sua prima rifinitura come allenatore della prima squadra. Dopo l'esonero di Massimiliano, il club bianconero ha deciso di affidare temporaneamente la panchina all'ex difensore uruguaiano, noto per la sua grinta e leadership sia da giocatore che da tecnico delle giovanili.Montero ha condotto l'allenamento come da programma, lavorando intensamente con i giocatori per preparare al meglio la trasferta a Bologna. La squadra partirà domani mattina, come previsto, per affrontare la squadra di Thiago Motta al Dall’Ara in una partita cruciale per il terzo posto, obiettivo del finale di stagione.