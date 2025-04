AFP or licensors

Juventus, il primato in Europa che nessuno invidia

un' ora fa



La Juventus detiene un primato tutt’altro che positivo nella stagione in corso. Nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ha collezionato più pareggi dei bianconeri: ben 14, al pari dell’Everton in Premier League. Un dato che fotografa perfettamente le difficoltà della squadra di Igor Tudor nel trasformare le prestazioni in vittorie.



Se da un lato la Juventus ha mantenuto una buona solidità difensiva e un discreto rendimento nei confronti diretti, dall’altro la mancanza di continuità nei risultati pieni ha pesato notevolmente sulla corsa ai vertici della classifica. Spesso in vantaggio, la squadra ha faticato a chiudere le partite, lasciandosi raggiungere in diverse occasioni.