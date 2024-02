Debiti Juventus: il piano per ridurre il passivo



Massimilianoha ribadito più volte che molti prevedono lain lizza per lo, ma il vero obiettivo dei bianconeri è garantirsi un posto nella prossima Champions League. La priorità assoluta è finire tra i primi quattro in classifica, un traguardo vitale sia dal punto di vista sportivo che economico. Secondo un'analisi di Tuttosport, nei primi sei mesi della stagione 2023-24, la Juventus ha registrato un bilancio negativo.I ricavi della società ammontano a 190 milioni di euro, di cui 81 provenienti dalle attività commerciali. Le entrate dai diritti televisivi sono state dimezzate, passando da 94,5 a 47 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'esclusione dall'ultima Champions League ha influito negativamente sul bilancio, poiché senza competizioni europee, i ricavi provenienti dagli spettatori allo stadio sono scesi da 28 a 24 milioni di euro.I costi della Juventus sono diminuiti da 295 a 273,3 milioni di euro rispetto alla stagione precedente. La società mira a ridurre il debito entro la fine della stagione, il 30 giugno prossimo, valutando diverse strategie, incluso un possibile aumento di capitale.L'obiettivo principale resta quello di rinforzare il centrocampo, con Alcaraz che potrebbe essere preso in considerazione, o altri giocatori di alto livello. Sul campo, l'obiettivo rimane la qualificazione alla Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club 2025.