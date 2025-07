Juventus, il piano per Koopmeiners

Getty Images

La Juventus punta ancora forte su Teun Koopmeiners, nonostante una stagione 2024-25 ben al di sotto delle aspettative. Il centrocampista olandese, acquistato dall’Atalanta per 61 milioni di euro a fine agosto 2024, è considerato incedibile dalla dirigenza bianconera, almeno per un’altra stagione.Sia il direttore tecnico Comolli che il tecnico Igor Tudor sono convinti che il vero valore del classe 1998 non sia ancora emerso. La prima annata in bianconero, infatti, è stata pesantemente condizionata da problemi fisici e da un ambientamento più complicato del previsto. Ma in casa Juventus si ritiene che una stagione 2025-26 senza infortuni possa finalmente mostrare il vero Koopmeiners, quello ammirato a Bergamo per tecnica, visione di gioco e capacità realizzative.

Nessuna cessione in vista

Nonostante alcune indiscrezioni di mercato abbiano parlato di possibili interessamenti da parte di club inglesi, la Juventus non ha alcuna intenzione di cedere Koopmeiners. Dopo un investimento così importante, il club torinese vuole tutelare il proprio capitale tecnico e dare continuità al progetto di centrocampo.La Juve, insomma, crede nel riscatto dell’olandese e non intende fare passi indietro.