Secondo la Gazzetta dello Sport, sembra improbabile che lariscatti Carlosdal Southampton alle cifre concordate a gennaio, considerando i 49,5 milioni di euro richiesti dagli inglesi per un giocatore poco impiegato fino a ora. Tuttavia, Giuntoli potrebbe tentare un nuovo prestito per dare al giocatore un'altra chance, sebbene non sia garantito il consenso della società britannica. La Juventus potrebbe cercare un compromesso per mantenere viva l'opportunità di sviluppare il talento di Alcaraz senza gravare eccessivamente sul bilancio.