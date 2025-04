Juventus, il piano per Adzic

AFP via Getty Images

Le ultime settimane con la maglia della Juventus Under 23 hanno rilanciato le aspettative attorno a Vasilije Adzic. Il giovane attaccante montenegrino si è messo in evidenza con prestazioni convincenti, attirando l’attenzione degli osservatori bianconeri e degli addetti ai lavori. Classe 2006, Adzic ha mostrato talento, personalità e una buona dose di maturità tecnica, guadagnandosi spazio e fiducia nel progetto Next Gen.Alla Continassa si guarda già al futuro e la Juventus starebbe valutando di far compiere ad Adzic un ulteriore salto di qualità. L’idea è quella di girarlo in prestito durante la prossima estate a una squadra di Serie A, con l’obiettivo di farlo crescere in un contesto competitivo e misurarsi contro avversari di alto livello.

La società bianconera crede molto nelle potenzialità del ragazzo e non intende bruciare le tappe: per questo motivo, un prestito mirato potrebbe rappresentare la soluzione ideale per permettere ad Adzic di acquisire esperienza e continuità. Diverse squadre del massimo campionato italiano avrebbero già manifestato interesse per il giovane talento.In casa Juventus, Adzic è considerato un investimento per il futuro: il suo percorso sarà seguito con grande attenzione.