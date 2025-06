Juventus, il piano in attacco tra Jonathan David e Kolo Muani

AFP via Getty Images

Un affare da Champions e Mondiale per Club

La Juventus accelera sul mercato e punta forte sucome primo acquisto dell’estate 2025. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille, è il profilo scelto dalla dirigenza per rinnovare il reparto offensivo. Il club bianconero è in trattativa avanzata con l’entourage del giocatore per chiudere l’affare a parametro zero, sfruttando il momento favorevole e la volontà del giocatore di sposare il progetto juventino.Il club bianconero ha appena ottenuto la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club e incasserà 7 milioni di euro dalla FIFA. Una spinta importante per finanziare l’arrivo di David, reduce da una stagione da 25 gol con il Lille e desideroso di fare il salto in un top club europeo. Il direttore generale Damien Comolli, volato a Orlando nel quartier generale juventino negli USA, sta portando avanti i contatti per chiudere l’operazione entro fine mese.

Accordo vicino: manca solo la firma

Il piano Juve: David e Kolo Muani per l’attacco del futuro

Sul piano economico, la Juventus e David hanno già raggiunto un’intesa sul contratto: 6 milioni di euro più bonus, oltre a un ricco premio alla firma. L’ultimo nodo riguarda le commissioni, ancora in fase di negoziazione. Tuttavia, la volontà dell’attaccante di accelerare il trasferimento a Torino sta facilitando il lavoro delle parti.L’obiettivo della Juventus non si limita a Jonathan David. Il club lavora anche alla conferma di Randal Kolo Muani, attualmente in prestito dal PSG. I bianconeri vogliono trattenere il francese anche per la prossima stagione, studiando una nuova formula con prestito e diritto di riscatto. L’idea è quella di affiancare due attaccanti moderni, dinamici e complementari, per costruire un reparto offensivo di alto livello.